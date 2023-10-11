В последние дни резко активизировались боевые действия на Авдеевском и Марьинском направлениях. Российская ствольная и реактивная артиллерия в паре с фронтовой авиацией работают по опорным пунктам и укрепрайонам противника уже вторые сутки подряд, прикрывая продвижение вперед подразделений пехоты ВС России. Об актуальной ситуации на фронте написал в своем Телеграм-канале замначальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

«В Донецке второй день слышна интенсивная канонада – действия наших сил резко активизировались на Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки мы сумели ухудшить положение противника в Авдеевке и вышли на рубежи, с которых можем контролировать сообщение авдеевского гарнизона с остальной группировкой», – написал бывший командир батальона «Восток».

Также Ходаковский добавил, что наступательная операция российской армии на Донбассе в самом разгаре, поэтому необходимо пожелать удачи бойцам на передовой, чтобы они смогли добиться максимального успеха.