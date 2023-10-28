По словам Али Бараки, члена руководства ХАМАС, попытка наступления израильской армии с трех направлений на сектор Газа завершилась неудачей. Барака также утверждает, что в ходе этой операции армия Израиля понесла значительные потери. Израиль использовал вертолеты для эвакуации раненых и погибших с поля боя.

7 октября Израиль подвергся масштабному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, после чего боевики ХАМАС проникли в близлежащие приграничные районы на юге страны. В ответ на это Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале военной операции под названием «Железные мечи».

Израиль также установил полную блокаду сектора Газа, что привело к приостановке поставок воды и электричества, а также затруднило доставку продовольствия, медикаментов и топлива в этот палестинский анклав.