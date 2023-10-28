Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

По словам Али Бараки, члена руководства ХАМАС, попытка наступления израильской армии с трех направлений на сектор Газа завершилась неудачей. Барака также утверждает, что в ходе этой операции армия Израиля понесла значительные потери. Израиль использовал вертолеты для эвакуации раненых и погибших с поля боя.

7 октября Израиль подвергся масштабному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, после чего боевики ХАМАС проникли в близлежащие приграничные районы на юге страны. В ответ на это Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале военной операции под названием «Железные мечи».

Израиль также установил полную блокаду сектора Газа, что привело к приостановке поставок воды и электричества, а также затруднило доставку продовольствия, медикаментов и топлива в этот палестинский анклав.

Вам может понравиться

Hürriyet: пять человек пострадало в результате взрыва в подвале 3-этажного дома в Стамбуле

В районе Багджылар, расположенном в западной части Стамбула, прогремел взрыв в подвале трехэтажного здания примерно в 11:00 по московскому времени. Об инциденте сообщает турецкая газета Hürriyet. Сообщается, что взрыв произошел

Экономика Израиля может пострадать из-за военных действий с ХАМАС

Согласно информации издания «РБК», несмотря на высокий уровень дохода в Израиле, на экономику страны могут оказать негативное воздействие боевые действия, разразившиеся на Ближнем Востоке. Экономические эксперты утверждают, что масштаб воздействия

СК начал проверку после инцидента с детьми мигрантов из Таджикистана в Валдае

Следователи начали расследование после появления в сети видеозаписи, на которой ребенок-мигрант из Таджикистана приносит в школу в городе Валдай в Новгородской области свой национальный флаг. В ответ на замечания одной