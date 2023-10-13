Политбюро движения ХАМАС призвало жителей северной части сектора Газа оставаться в своих домах, несмотря на рекомендации Израиля о перемещении на юг страны.

В заявлении отмечается, что «мы твердо стоим на своей земле и остаемся в своих домах, никакого перемещения и депортации не будет». Также подчеркивается, что палестинский народ отвергает угрозы лидеров оккупированных территорий и их призывы о покидании домов и переезде в южные районы или в Египет.

ХАМАС призывает население проявить решимость и сохранить непоколебимость в своем решении не покидать свои дома, несмотря на психологическую войну, которую ведут власти Израиля.

Ранее сообщалось о гуманитарной катастрофе в секторе Газа, отмечая, что в больницах не хватает топлива, а жители ищут убежище в школах под управлением ООН из-за беспокойства в связи с авиаударами.