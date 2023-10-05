В своем Telegram-канале губернатор Брянской области, Александр Богомаз, официально объявил, что поселок Суземка в регионе подвергся обстрелу.

«Поселок Суземка подвергся атаке со стороны украинских террористов» – гласит сообщение губернатора.

По его информации, обстрел привел к нарушению энергоснабжения, и на месте происшествия уже действуют оперативные и экстренные службы.

Ранее, 4 октября, губернатор сообщал о повреждениях нескольких жилых домов, сервисного комплекса и автомобилей в результате обстрела трех приграничных районов Брянской области со стороны Украины.

Также стало известно, что ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, имитирующий самолет, над Брянской областью. Этот дрон был уничтожен над Брянским районом, обошлось без разрушений.