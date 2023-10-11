Ударный беспилотный летательный аппарат ВС Украины был сбит в окрестностях села Новопетровка Валуйского округа. Во время падения боезапас дрона сдетонировал. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об инциденте в своем Телеграм-канале.

По его словам, в результате детонации сбитого украинского дрона никто не пострадал. «Село Новопетровка Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. Беспилотник успешно сбили в воздухе, но при падении он сдетонировал – пострадавших нет», – написал губернатор Белгородщины.

Однако повреждения получило одно частное домовладение. В результате взрыва в здании были выбиты окна и осколками посечен забор. Территория Валуйского округа Белгородской области имеет общую границу с Луганской Народной Республикой и Харьковской областью Украины.

Напомним, что под Авдеевкой российская армия осуществляет наступательную операцию после масштабной артиллерийской подготовки. В результате атаки удалось захватить несколько опорных пунктов ВС Украины, что позволило взять под огневой контроль дорогу снабжения гарнизона украинской армии в Авдеевке.