Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ударный беспилотный летательный аппарат ВС Украины был сбит в окрестностях села Новопетровка Валуйского округа. Во время падения боезапас дрона сдетонировал. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об инциденте в своем Телеграм-канале.

По его словам, в результате детонации сбитого украинского дрона никто не пострадал. «Село Новопетровка Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. Беспилотник успешно сбили в воздухе, но при падении он сдетонировал – пострадавших нет», – написал губернатор Белгородщины.

Однако повреждения получило одно частное домовладение. В результате взрыва в здании были выбиты окна и осколками посечен забор. Территория Валуйского округа Белгородской области имеет общую границу с Луганской Народной Республикой и Харьковской областью Украины.

Напомним, что под Авдеевкой российская армия осуществляет наступательную операцию после масштабной артиллерийской подготовки. В результате атаки удалось захватить несколько опорных пунктов ВС Украины, что позволило взять под огневой контроль дорогу снабжения гарнизона украинской армии в Авдеевке.

Вам может понравиться

Глава ГРУ Буданов: членов экипажа Ми-8 уничтожили сотрудники военной разведки

Глава ГУР Украины, Кирилл Буданов, раскрыл дополнительные сведения о трагических событиях, связанных с гибелью членов экипажа вертолета Ми-8, который был похищен военным летчиком Максимом Кузьминовым и приземлился на аэродроме в

Mash: в Белгородской области беспилотники пытались атаковать таможенные пункты

Барражирующие беспилотники, принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ), предприняли попытку атаки на таможенные пункты в Белгородской области. Такую информацию распространил информационный ресурс Mash в своем Telegram-канале. Барражирующие беспилотники представляют собой дроны,

В окрестностях аэропорта Бен-Гурион упала выпущенная из сектора Газа ракета

Боевики ХАМАС продолжают обстреливать территорию Израиля ракетами из сектора Газа. Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры прилета одной из ракет в окрестностях международного аэропорта Бен-Гурион. На опубликованных кадрах видно, как