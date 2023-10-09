Публичные слушания по делу об убийстве 80 мирных жителей Афганистана военнослужащими британского спецназа SAS начались в Великобритании. Об этом в своем материале сообщает газета The Guardian.

По многочисленным просьбам родственников жертв в Британии в понедельник начинаются слушания по убийству 80 мирных жителей Афганистана без суда и следствия членами трех подразделений спецназа SAS в 2010-2013 годах.

Автор материала отмечает, что после ночных рейдов подразделений спецназа SAS ВС Великобритании в Афганистане постоянно находили тела убитых афганцев. При этом мирных граждан обвиняли в производстве оружия, однако расправу над ними проводили без суда и следствия.

При этом достоверно неизвестно, было ли произведено внутреннее расследование военной полицией после заявлений о многочисленных убийствах мирных жителей британскими спецназовцами из подразделений SAS.

Публичное расследования и слушания продлятся несколько месяцев. Однако основная часть слушаний будет происходить за закрытыми дверями, чтобы не раскрывать личности британских спецназовцев.