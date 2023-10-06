Картонная упаковка полностью отвечает всем современным требованиям экологической безопасности и успешно используется в самых различных сферах. Изготовленные из нее гофролотки и коробки подходят для транспортировки стеклянных банок, а также для реализации и длительного хранения овощей, мяса, рыбы и другой продукции.

Разновидности тары и упаковки

Изготовление гофролотков осуществляется с крышкой или без нее. К примеру, для кондитерской продукции или для овощей достаточно сверху затянуть тару пищевой пленкой, чтобы исключить доступ воздуха в нее.

Кроме того, выпускаются так называемые коробки «телевизор», которые имеют по краям специальные горизонтальные бортики, либо обычные лотки с идеально ровными стенками по бокам. Также имеется возможность заказать тару любой конфигурации, в зависимости от товара, который будет в нее упаковываться.

Практически всегда изделия оснащаются вентиляционными отверстиями, чтобы внутри сохранялся подходящий для продукции микроклимат. Также часто можно увидеть на больших коробках прорезные ручки, облегчающие погрузочно-разгрузочные работы.

Преимущества картонных гофролотков

Картон, как уже упоминалось, является экологически безопасным материалом, упаковка из него изготавливается без клеевых составов. Также он после использования перерабатывается и превращается в новую тару.

К другим преимуществам относятся:

высокая прочность готовой упаковки. При необходимости имеется возможность использовать дополнительные ребра жесткости;

универсальность, возможность не только удобно перевозить товары, но и хранить их, не занимая много места на складе. Также на прилавки в магазинах часто выкладываются товары непосредственно в лотках либо коробках, что смотрится довольно эстетично;

сохранение целостности овощей, фруктов, ягод при транспортировке;

адекватная цена в сравнении с тарой из пластика и других материалов.

Кроме того, коробки и лотки из картона всегда можно быстро сложить, чтобы они не занимали много места, а при необходимости – использовать упаковку повторно.

Выбор тары в зависимости от особенностей продукта

В упаковке для банок или стаканов обычно изготавливаются специальные насечки, позволяющие без труда устанавливать в них стеклянную или пластиковую тару.

Коробки и лотки для мяса, рыбы и продуктов из них в обязательном порядке снабжаются крышкой, чтобы избежать заветривания и как можно дольше сохранить товар свежим.

Для хрупких фруктов и ягод разрабатывается специальная упаковка, которая исключает малейшее давление на них.

В компании «ГофроПродПак» также можно заказать упаковку под индивидуальные требования. Это может быть усиленная тара из пяти- или даже семислойного картона, коробки с несколькими клапанами, изделия любой формы. Также на лотки наносится изображение посредством технологии флексографической печати. Это может быть как фирменная символика, так и любые другие надписи.