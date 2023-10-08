Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) сообщило о решении разрешить бойцам выходить на свои поединки с флагами своих стран. Эту новость объявил глава UFC Дэйн Уайт, как сообщает MMA Junkie.

Среди бойцов, которым разрешено выходить в октагон с флагами своих стран, также включены и российские спортсмены. Уайт выразил свое отношение к этому решению следующим образом: «Все знают мое отношение к определенным моментам, мне просто наплевать. Все слишком мягкие, все слишком чувствительны ко всему. Если какие-либо флаги ранят ваши чувства, это чертовски плохо».

В 2022 году UFC ввела запрет на выход бойцов с флагами, чтобы избежать создания политической напряженности. Однако сейчас это ограничение отменено, и бойцы снова могут выражать свою национальную гордость на ринге.

Необходимо отметить, что в различных весовых категориях UFC находится более пяти российских бойцов, а Ислам Махачев является действующим чемпионом UFC в легком весе.