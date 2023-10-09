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Глава ГУР Украины, Кирилл Буданов, раскрыл дополнительные сведения о трагических событиях, связанных с гибелью членов экипажа вертолета Ми-8, который был похищен военным летчиком Максимом Кузьминовым и приземлился на аэродроме в Харьковской области.

Буданов подтвердил, что бортмеханик и штурман, находившиеся на борту вместе с Кузьминовым, не имели никакого отношения к угону вертолета и оставались в неведении относительно его намерений.

Когда вертолет совершил посадку на аэродроме в Харьковской области, Кузьминов попытался успокоить своих сослуживцев, объявив, что посадочная площадка окружена силами ГУР Украины, и что сопротивление бесполезно. Тем не менее, члены экипажа решительно отказались сдаваться в плен украинским силовикам.

В ответ на отказ, напарники летчика сначала проявили раздражение, но затем испугались и попытались скрыться. Эта попытка завершилась ликвидацией обоих членов экипажа силами военной разведки.

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