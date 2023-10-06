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Начальник Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району генерал-лейтенант Станислав Маслов встретился с начальником оперативного штаба норвежских ВС генерал-лейтенантом Ингве Одло. В рамках встречи стороны обсуждали вопросы приграничного сотрудничества. Соответствующая публикация появилась на официальном портале ВС Норвегии.

«Встреча характеризовалась хорошим диалогом и профессионализмом с обеих сторон. Важно проводить эти встречи, чтобы обсуждать проблемы и согласовывать общие цели и необходимые меры по пограничному сотрудничеству, спасательному сотрудничеству и управлению рыболовство», – отметил представитель ВС Норвегии Одло.

Сообщается, что стороны пришли к выводу в ходе двухсторонней встречи о необходимости и дальше решать любые возникающие проблемы в Баренцевом и Норвежском морях, а также на общей границе через открытые каналы связи в полном соответствии с заключенными между Норвегией и Российской Федерацией соглашениями.

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