Финский суд города Турку отменил решение мэра Минны Арве о сносе памятника Ленину. После демонтажа памятника он был отправлен на хранение в музей.

Судья решил, что мэр превысила свои полномочия, когда в апреле 2022 года приняла решение о сносе памятника, указывая на «негативную реакцию» среди жителей. Однако это решение судьи может быть обжаловано.

Памятник Ленину был установлен в историческом центре Турку в 1977 году. Он был подарен жителям Турку Советским Союзом и создан советским художником и академиком Михаилом Аникушином.

Важно отметить, что в 2022 году также был разрушен Монумент Мира во всем мире, который был подарен Финляндии Советским Союзом в 1990 году и находился в Хельсинки.