Рынок подержанных автомобилей в России переживает настоящий бум. На фоне небывалого роста продаж (сразу на 24%) взлетела вверх и стоимость б/у автомобилей (на 39% в годовом выражении и на 5% за сентябрь). Эксперты журнала «За рулем» попытались найти оптимальные варианты на вторичном рынке среди кроссоверов стоимостью до 1,5 миллиона рублей и возрастом от 5 до 6 лет.

В первую очередь, эксперты советуют обратить внимание на китайский кроссовер Lifan X60. Безальтернативный бензиновый двигатель объемом 1,8 литра представляет собой вариант силового агрегата от Тойота и способен переваривать бензин АИ92. Слабое место кроссовера – кузов, который быстро ржавеет изнутри и снаружи. На рынке можно найти Lifan X60 по цене от 0,8 до 1,2 миллиона рублей в зависимости от состояния и пробега.

Французский кроссовер Renault Duster, а также его клоны в виде Nissan Terrano и Renault Kaptur можно найти на вторичном рынке примерно за 1,1-1,2 миллиона рублей. Все двигатели, устанавливаемые на автомобиль, отличаются большим ресурсом. При этом кузов довольно хорошо сопротивляется коррозии.

Также эксперты советуют обратить внимание на такие автомобили, как Ford EcoSport, Hyundai Creta и Nissan Qashqai.