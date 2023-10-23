Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Рынок подержанных автомобилей в России переживает настоящий бум. На фоне небывалого роста продаж (сразу на 24%) взлетела вверх и стоимость б/у автомобилей (на 39% в годовом выражении и на 5% за сентябрь). Эксперты журнала «За рулем» попытались найти оптимальные варианты на вторичном рынке среди кроссоверов стоимостью до 1,5 миллиона рублей и возрастом от 5 до 6 лет.

В первую очередь, эксперты советуют обратить внимание на китайский кроссовер Lifan X60. Безальтернативный бензиновый двигатель объемом 1,8 литра представляет собой вариант силового агрегата от Тойота и способен переваривать бензин АИ92. Слабое место кроссовера – кузов, который быстро ржавеет изнутри и снаружи. На рынке можно найти Lifan X60 по цене от 0,8 до 1,2 миллиона рублей в зависимости от состояния и пробега.

Французский кроссовер Renault Duster, а также его клоны в виде Nissan Terrano и Renault Kaptur можно найти на вторичном рынке примерно за 1,1-1,2 миллиона рублей. Все двигатели, устанавливаемые на автомобиль, отличаются большим ресурсом. При этом кузов довольно хорошо сопротивляется коррозии.

Также эксперты советуют обратить внимание на такие автомобили, как Ford EcoSport, Hyundai Creta и Nissan Qashqai.

Вам может понравиться

Звезда «Такси» снялся в узбекской рекламе на китайском авто

Французский актер Сами Насери, прославившийся ролью таксиста Даниэля в фильме «Такси», снялся в узбекской рекламе авторынка и местной сети фастфуда. Соответствующую информацию сообщило издание motor.ru. В рекламном ролике можно увидеть

Самая бюджетная российская машина для чиновников Lada Granta обойдется в 700 тысяч рублей

Самым дешевым автомобилем для российских чиновников теперь является Lada Granta, доступная по цене от 700 тысяч рублей, согласно прайс-листам и данным автопроизводителей. Министерство промышленности и торговли опубликовало список рекомендованных автомобилей

Составлен ТОП-10 автомобилей с пробегом стоимостью до 1 млн рублей

В России в настоящее время существует немного автомобилей с пробегом, которые можно приобрести за сумму, не превышающую один миллион рублей, и при этом обладают качественным салоном и богатым набором премиальных