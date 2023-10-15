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На улице становится прохладнее, и некоторые водители, которые привыкли утром сразу отправляться в путь, задают вопрос о необходимости прогрева двигателя. Эксперты автосервиса предостерегают от излишнего прогрева и объясняют, что в современных автомобилях он уже не так важен.

Специалисты подчеркивают, что раньше прогрев был необходим, особенно для карбюраторных автомобилей, чтобы обеспечить правильную работу двигателя при низких температурах. Однако современные автомобили с системами впрыска топлива и электронным управлением уже не нуждаются в длительном прогреве.

Единственная причина для прогрева сегодня – обеспечить смазку двигателя. Это занимает всего 20-30 секунд, после чего можно безопасно отправляться в путь.

Современные двигатели имеют электронные блоки управления, которые регулируют процессы работы и топливную смесь, что делает длительный прогрев неактуальным. Важно лишь дождаться, когда обороты двигателя упадут до 800 оборотов в минуту, что может занять немного больше времени в холодное время года.

Даже в зимние морозы не требуется длительного прогрева. Водители могут активировать электрические устройства, подождать минуту и запустить двигатель. Все системы автомобиля начнут функционировать, и он будет готов к нормальной эксплуатации.

Таким образом, решение о прогреве или его отсутствии остается на усмотрение водителя, исходя из его комфорта и ситуации.

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