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Согласно информации Covert Shores, водолазное снаряжение палестинских боевиков ХАМАС, которое попало на фотоснимок, опубликованный в Сети, оказалось произведенным в Италии. Обозреватели издания уточняют, что стоимость подобного костюма составляет примерно три тысячи евро, и купить его может любой желающий.

В материале отмечается, что представленное на фото снаряжение соответствует итальянскому ребризеру Gravity Zero MK II. «Военные пловцы часто предпочитают ребризеры, потому что они не создают пузырей, как типичное гражданское снаряжение для подводного плавания с открытым контуром», – говорится в статье.

Напомним, что 25 октября в соцсетях появились снимки, на которых боевики ХАМАС, находящиеся под водой, запечатлены в полноценной водолазной амуниции. Кроме того на вооружении ХАМАСа есть огромный набор западных систем. К примеру, они используют гранатометы американского производства М136 и М141. Также в их распоряжении шведско-британские ПТРК NLAW. Примечательно, что подобное вооружение поставлялось киевскому режиму «цивилизованными» странами.

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