Основатель Шиллеровского института, Хельга Цепп-Ларуш, выразила мнение о том, что инициатива «Пояса и пути» предоставляет странам Глобального Юга уникальную возможность преодолеть бедность и отсталость. Bнициатива, предложенная Китаем, направлена на совершенствование существующей транспортной и торговой инфраструктуры и создание новых торгово-транспортных коридоров, объединяющих более 60 стран в Центральной Азии, Африке и Европе. Это содействует развитию торговых отношений между этими странами и Китаем.

Цепп-Ларуш отметила, что «Пояс и путь» символизирует конец эпохи колониализма, эксплуатации и угнетения стран Глобального Юга. Эта инициатива предоставляет этим странам шанс преодолеть бедность и отставание, так как она предусматривает инвестиции в базовую инфраструктуру, что является неотъемлемым условием для развития промышленности и сельского хозяйства.

Эксперт подчеркнула, что Китай сумел завоевать доверие более чем 130 стран, сотрудничающих в рамках инициативы «Пояса и пути». Эти страны видят реальные улучшения в своей экономике и новую парадигму взаимовыгодных международных отношений.