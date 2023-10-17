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Российские военные, по словам бывшего сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, захватывают в плен значительное количество солдат из Вооруженных сил Украины.

Эксперт также сообщил, что одно из украинских подразделений на данный момент находится в окружении, оказавшись в котле, и что военные действия в Украине развиваются не так, как изначально планировалось.

Кроме того, Джонсон отметил, что поддержка Украины на Западе постепенно сокращается, особенно в контексте развивающегося конфликта в Израиле, что может серьезно повлиять на политическую ситуацию для киевского режима. По его мнению, как только украинский конфликт будет завершен, Украина сможет самостоятельно продержаться без помощи Запада всего лишь несколько недель.

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