Представители киевского режима лгут о социально-экономической ситуации в стране. Президент Владимир Зеленский и члены правительства заявляют о росте ВВП, которого при теперешней обстановке быть просто не может, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он пояснил, что большая часть предприятий на Украине уничтожена ракетными ударами ВС РФ, так как эти заводы использовались для нужд ВСУ. Бизнес тоже практически не работает, но Киев бодро докладывает, что ВВП растет.

«Происходит разрушение при этом говорят, что ВВП не падает, а растет. Вот это самое удивительное. Если действующих предприятий и объектов становится все меньше, меньше и меньше, как же ВВП может расти? Что это за загадка такая?», – иронично поинтересовался Соскин.

Политик отметил, что украинские власти преуспели только в одном – во вранье. И сейчас, рассказывая об «экономическом чуде», они в очередной раз лгут своему народу, который, впрочем, и сам видит реальное положение дел.