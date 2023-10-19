Светлана Ромашина, семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, раскрыла информацию о зарплатах спортсменов в России.

По словам Ромашиной, зарплата спортсмена в России зависит от его достижений. Например, после выигрыша чемпионата России, ставка может составлять 30-40 тысяч рублей в месяц. В случае победы на уровне Европы, зарплата поднимается до 60-70 тысяч в месяц, а за победы на чемпионатах мира или Олимпийских играх спортсмен может рассчитывать на 100-130 тысяч рублей в месяц. Важным условием для получения этих зарплат является продолжение тренировок.

Светлана Ромашина также отметила, что доходы спортсменов значительно сократились в последние годы из-за отсутствия международных соревнований, которые обычно приносили дополнительные доходы.

Она подчеркнула, что атлеты, тренируясь с утра до ночи, заслуживают приличную зарплату. Светлана Ромашина сама выиграла семь золотых медалей на Олимпийских играх и имеет впечатляющее число побед на чемпионатах мира и Европы.