Гуманитарная помощь для жителей сектора Газа прибыла через контрольно-пропускной пункт на границе с Египтом «Рафах» в количестве 10 грузовиков. Об этом в своем материале сообщает телеканал Al-Qahera al-Ekhbariya.

Сообщается, что официальный Каир пытается договориться со всеми участниками конфликта о расширении гуманитарной миссии, чтобы доставить больше гумпомощи в сектор Газа для палестинцев на следующей неделе.

Пока в анклав прибыла очередная колонна из 10 грузовиков через КПП «Рафах» в южные районы сектора Газа. Гуманитарный конвой доставил палестинцам медицинские препараты, лекарства, а также продовольствие, палатки, воду и средства личной гигиены. Сообщается, что топливо в сектор Газа передано не было.

Всего с 12 октября на территорию сектора Газа заехало около 100 фур с гуманитарными грузами. По словам генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеда Абу аль-Гейта, необходимо отправлять палестинцам не менее 100 грузовиков с гуманитарными грузами ежеденевно.