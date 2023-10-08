Ни одна из существующих систем противовоздушной обороны в мире не способна перехватить российскую межконтинентальную крылатую ракету (МКР) «Буревестник» с ядерной установкой. Данное заявление прозвучало в эфире телеканала CNN.

«Новая версия межконтинентальной крылатой ракеты имеет практически неограниченную дальность. Эта низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для всех систем противоракетной обороны. Это опасно, и это серьезная угроза», – отметили ведущие телеканала.

Российский президент Владимир Путин в рамках заседания дискуссионного клуба «Валдай» сообщил об успешном испытании новой российской межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой. По данным российского Министерства обороны, новая МКР имеет практически неограниченный радиус действия. При этом малозаметная и летящая очень низко крылатая ракета неуязвима для всех существующих и перспективных систем ПВО/ПРО.