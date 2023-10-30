Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев объяснил, почему он предпочитает общаться на русском языке.

«Мне удобно разговаривать на русском. Да, я могу использовать украинский язык, но не хочу, чтобы надо мной смеялись», — подчеркнул футболист. Алиев выразил желание вести общение так, как считает нужным, поскольку это вопрос личного выбора. Он также отметил, что всегда пользовался русским языком.

Алиев родился в Хабаровске и за свою карьеру играл в разных клубах в России, Казахстане и Украине, включая «Локомотив» в Москве, «Анжи» в Махачкале и «Динамо» в Киеве.

Зимой 2022 года перед Олимпийскими играми в Пекине Министерство спорта Украины рекомендовало спортсменам избегать интервью на русском языке. Кроме того, украинским спортсменам было запрещено участвовать в совместных фотосессиях с российскими коллегами.