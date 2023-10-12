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Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, Кирилл Буданов, назвал генерала Сергея Беседу, руководителя пятой службы ФСБ России, самым опасным среди всех российских генералов. Он сделал это заявление в интервью изданию «Украинская правда», сообщает URA.RU.

“Существует определенное лицо, которое всегда приносило проблемы Украине, и это российский генерал Беседа», – сказал Буданов в ответ на вопрос о том, кто считается самым опасным среди российских генералов.

Ранее, рассказывая о текущей ситуации, глава ГУР Буданов признал, что запланированное контрнаступление украинских вооруженных сил не шло по предварительному плану. Однако он отметил, что не все в ходе операции развивалось неудачно. Кроме того, он подчеркнул, что несколько факторов мешали Киеву завершить конфликт.

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