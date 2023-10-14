В четверг, 12 октября, состоялось заседание комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике.

На этом заседании были рассмотрены вопросы, включая меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Однако наиболее актуальной и востребованной формой помощи, которая не включает в себя финансовую поддержку, оказалась психологическая помощь.

По данным, уже более трех тысяч жителей Самары, включая участников специальной военной операции и их семьи, обратились за такой поддержкой. Для координации работы психологических служб различных региональных ведомств был создан Центр психологической помощи на базе Областного центра социальной помощи семье и детям. Работа этого центра включает взаимодействие специалистов социальной службы и кураторами из администраций муниципальных образований.