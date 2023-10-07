Территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Воздушная тревога была объявлена практически во всех городах страны, включая Иерусалим и Тель-Авив. Под прикрытием ракетного обстрела движение ХАМАС начало наземную операцию. Об этом сообщает газета Times of Israel.

В результате обстрела населенного пункта Кусейфе, расположенного на востоке Израиля, уже известно о гибели по крайней мере четверых человек. По словам мэра города Абд аль-Азиз Нассара, еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Всего в результате массированной ракетной атаки уже известно о госпитализации по крайней мере 200 граждан Израиля.

Лидер военного крыла группировки ХАМАС Мухаммед ад-Дейф объявил в 09:30 утра 7 октября 2023 года о начале «военной операции» против государства Израиль под названием «Наводнение Аль-Аксы». По его словам, по территории Израиля с момента начала операции уже было выпущено 5000 ракет.