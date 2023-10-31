Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) столкнулись с увеличившимся числом мышей и даже змей в своих окопах, вызванным приближением холодов. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Солдаты выразили обеспокоенность тем, что мыши начали уничтожать их снаряжение, беспилотники и даже амуницию. Эта ситуация, вероятно, обусловлена приходом холодов, когда животные ищут укрытия.

В роликах, опубликованных в канале, видно, как мыши проникают в различные места. Одну из мышей даже засняли внутри беспилотного аппарата. Змеи, с другой стороны, стараются избегать контакта с военнослужащими и прячутся между стенками блиндажей.

Параллельно с этим, бойцы ВСУ продолжают нести потери. По данным Министерства Обороны Российской Федерации, только на Донецком направлении украинские войска ежедневно теряют до 285 военнослужащих. В то же время, российская армия отражает атаки ВСУ, и только на Купянском направлении солдаты успешно отбили почти 10 попыток противника начать наступление.