Украинский военнослужащий Константин Денисов поведал украинским журналистам о ситуации на передовой. По его словам, все происходящее можно написать кратко: «ад». «Происходит беспрерывный ад. Что наша, что российская арта молотят двадцать четыре на семь», – заявил украинский боец.

По поводу контрнаступления он завил, что особо похвастаться украинской армией нечем. Боец ВСУ рассказал, что занятые их войсками несколько деревень ничего не решает, ведь это просто «выравнивание линии фронта». Что касается боевых качеств российской армии, то он заявил о высоком уровне подготовки российских военных.

«Их (ВС России – ред.) десантура и морская пехота ходят в контратаки, и рубятся они жёстко… Даже если оставляют какие-то позиции, ещё не факт, что мы их займем. Образуется серая зона, и они всё вокруг минируют», – отметил Денисов.

Кроме того боец ВСУ особый акцент сделал и на российской авиации, мощно работающей не только на передовой, но и по тылам ВСУ.