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Неурожай в Китае заставил страну выходить на мировой рынок и начинать массовые закупки пшеницы. Он уже выкупил все запасы Австралии, которые предназначались для экспорта и сейчас собирается приобретать сельскохозяйственную продукцию у США, Канады, Франции и других производителей.

Американское агентство Bloomberg со ссылкой на участников мирового рынка пишет о возможной нехватке пшеницы. Китай закупает рекордные ее объемы, пользуясь значительным снижением цен в сентябре текущего года. Тогда предложение превысило спрос, однако из-за проблем с урожаем в ряде стран ситуация может измениться. Между тем, Пекин вполне может выйти на рекордные 10 миллионов тонн зерна.

Отдельные государства, которые ведут протекционистскую политику, уже начали запрещать экспорт пшеницы, из-за чего мировой рынок вполне может столкнуться с ее нехваткой, отмечают корреспонденты агентства.

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