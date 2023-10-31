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Поставки боеприпасов для украинской армии, находящейся в критическом положении, крайне важны для успешной обороны на фронте. В марте этого года министр Украины Резников отмечал, что ежедневно украинские Вооруженные силы использовали около 110 тысяч снарядов калибра 155 мм до начала наступления противника. Однако с усилением боевых действий требования к боеприпасам значительно возросли.

Основными поставщиками боеприпасов для Украины остаются США и страны Европы, в частности, Европейский союз. Глава Европейской дипломатии Боррель выдвинул инициативу поставить Украине миллион боеприпасов в течение года, чтобы помочь переломить ход военных событий на Украине.

Однако согласно данным издания Bloomberg, Европейский союз смог обеспечить украинскую армию лишь 30 процентами от обещанного объема поставок. Политики ЕС допускают, что смогут лишь в ограниченной степени наверстать упущенное в оставшееся время, что оставляет Украину в трудной ситуации на фронте.

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