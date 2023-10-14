В Германии евреям рекомендовали избегать мест проведения демонстраций в поддержку Палестины, а также отказаться от ношения иудейской символики и не привлекать к себе излишнего внимания. Об этом в своем материале сообщает газета Bild* со ссылкой на информацию из рассылки еврейской общины Мюнхена «Israelitische Kultusgemeinde».

«Будьте внимательны, ведите себя неприметно, избегайте пропалестинских демонстраций и открытого ношения израильских и еврейских символов», – цитирует содержание сообщений из рассылки еврейской общины немецкое издание.

Напомним, что 7 октября с территории сектора Газа по целям в Израиле было выпущено беспрецедентное количество ракет боевиками военного крыла движения ХАМАС. Впоследствии боевики атаковали территорию Израиля, объявив о проведении наземной операции под названием «Потоп Аль-Аксы». В ответ ЦАХАЛ начал бомбардировки сектора Газа и призвал 360 тысяч резервистов для уничтожения боевиков ХАМАС.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.