Ночью в районе Севастополя произошла попытка нападения с использованием беспилотных катеров. Два таких катера были замечены приблизительно в 8 километрах от порта Севастополя в 3:30 ночи. После открытия огня по направлению катеров, один из них был уничтожен, второй смог избежать уничтожения, развернулся и ушел в неизвестном направлении. Эту информацию сообщает BAZA.

Помимо этого, Крым подвергся ракетному обстрелу. По данным, предоставленным журналистами из источника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали ракету дальнего действия ATACMS, в результате атаки были зарегистрированы пострадавшие.

На данный момент не поступило официальных комментариев со стороны Министерства обороны Российской Федерации по этому поводу.