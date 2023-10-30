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Ночью в районе Севастополя произошла попытка нападения с использованием беспилотных катеров. Два таких катера были замечены приблизительно в 8 километрах от порта Севастополя в 3:30 ночи. После открытия огня по направлению катеров, один из них был уничтожен, второй смог избежать уничтожения, развернулся и ушел в неизвестном направлении. Эту информацию сообщает BAZA.

Помимо этого, Крым подвергся ракетному обстрелу. По данным, предоставленным журналистами из источника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали ракету дальнего действия ATACMS, в результате атаки были зарегистрированы пострадавшие.

На данный момент не поступило официальных комментариев со стороны Министерства обороны Российской Федерации по этому поводу.

 

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