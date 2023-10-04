В ситуации, когда индивидуальный предприниматель не имеет денег для погашения образовавшихся задолженностей, ему остается объявить себя банкротом. Эта процедура хоть и приводит к серьезным репутационным потерям, избавляет от необходимости платить по долгам, которые в случае отсутствия дохода часто начинают расти как снежный ком.

Упрощенное банкротство: условия и особенности

С 2020 года действует такая норма законодательства, как упрощенное банкротство ИП. Она позволяет обойтись без обращения в суд, но для этого должны быть выполнены следующие условия:

сумма всех задолженностей составляет от 50 до 500 тысяч рублей;

наличие как минимум одного приостановленного производства.

Последнее условие означает, что на ИП уже подавали в суд, но найти активы для погашения задолженности судебные приставы не смогли.

Чтобы обойтись без суда, предпринимателю нужно обратиться с паспортом, заявлением и подробным списком всех кредиторов в МФЦ. Как написать заявление, можно узнать непосредственно в МФЦ или на сайте https://bankrotstvo-476.ru/, который также готов предоставить профессиональные консультации и помощь в проведении процедуры.

Когда придется идти в суд

При наличии долга, размер которого превышает 500 тысяч рублей, воспользоваться упрощенной процедурой уже не получится. Необходимо обращаться в суд, причем сделать это могут как сам индивидуальный предприниматель, так и кредиторы, если по задолженности имеется просрочка 3 месяца.

Далее банкротство осуществляется по следующей схеме:

суд оценивает обоснованность заявления, после чего назначается финансовый управляющий;

он осуществляет поиск всех активов должника, имеющихся у него денежных средств и имущества;

также управляющий осуществляет проверку всех сделок ИП, которые были проведены на протяжении последних трех лет. Это необходимо на тот случай, если должник предусмотрительно переписал автомобиль или квартиру на своих родственников. При выявлении подобных сделок они аннулируются, имущество возвращается предпринимателю и продается с торгов;

все найденное имущество распродается и долги погашаются.

На последнем этапе предпринимателя признают банкротом. Задолженности, которые погасить не удалось, списываются, однако это не касается зарплат рабочим, алиментов и компенсации вреда здоровью или жизни.

Негативные последствия

Уже после назначения судом финансового управляющего, ИП без согласования с ним не может заключать сделки дороже 50 тысяч рублей, продавать имущество или как-либо им распоряжаться. Кроме того, во время распродажи обнаруженного имущества должник не сможет выезжать из страны.

После объявления предпринимателя банкротом он в течение 5 лет не сможет руководить обществами с ограниченной ответственностью или регистрировать бизнес на свое имя. Статус ИП, а также любых лицензий на ведение предпринимательской деятельности также аннулируются.

Кроме того, при попытке оформить кредит в банке должнику придется сообщить о прохождении процедуры банкротства. Это в подавляющем большинстве случаев приведет к отказу финансового учреждения.