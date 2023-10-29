Автор книги «Эпоха мертворожденных», в которой были предсказаны трагические события на территории Украины, Глеб Бобров в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил, что переломный момент в зоне проведения специальной военной операции еще не наступил.

«Для нас проигрыш означает уничтожение России как государства и русских как этноса. Своих целей США и их саттелиты не стесняются, заявляют о них открыто: победа над Россией на поле боя. Они считают, что это приведет к волнениям внутри страны, спровоцирует политический кризис и обрушит государственную машину. Точно так же Запад в свое время порвал на куски Югославию», – заявил луганский писатель.

По словам Боброва, после победы России в первую очередь необходимо полностью разоружить украинскую армию, оставив на ее территории только полицейские силы с легким стрелковым вооружением.