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Автор книги «Эпоха мертворожденных», в которой были предсказаны трагические события на территории Украины, Глеб Бобров в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил, что переломный момент в зоне проведения специальной военной операции еще не наступил.

«Для нас проигрыш означает уничтожение России как государства и русских как этноса. Своих целей США и их саттелиты не стесняются, заявляют о них открыто: победа над Россией на поле боя. Они считают, что это приведет к волнениям внутри страны, спровоцирует политический кризис и обрушит государственную машину. Точно так же Запад в свое время порвал на куски Югославию», – заявил луганский писатель.

По словам Боброва, после победы России в первую очередь необходимо полностью разоружить украинскую армию, оставив на ее территории только полицейские силы с легким стрелковым вооружением.

«Впрочем, сперва надо победить. И сделать это так, чтобы не дать НАТО повода начать третью мировую сухопутную войну. Наше Минобороны в этом плане действует, на мой взгляд, абсолютно разумно. Разместили в Белоруссии ядерное оружие и медленно, малыми порциями перемалывают личный состав ВСУ и технику, поставляемую Западом. Тут спешить как раз не нужно. Спокойно делаем свое дело», – резюмировал писатель.

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