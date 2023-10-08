Компания CycloTech из Австрии представила концепт аэромобиля под названием CruiseUp, оснащенного уникальными, практически бесшумными двигателями. Разработки в данной области велись австрийскими инженерами на протяжении пятнадцати лет.

Представленный концепт рассчитан на перевозку водителя и еще одного пассажира. При этом аэромобиль оборудован бочкообразной системой векторной тяги, главным преимуществом которой является низкий уровень шума, большая подъемная сила и изменяемый на 360 градусов вектор тяги.

Примечательно, что компания уже приступила к летным испытаниям прототипа модели. Сообщается, что работающие двигатели на расстоянии в 100 метров вырабатывают шум в 59 дБ, что сравнимо с разговором двух человек.

Однако главным минусом данной модели является низкая безопасность конструкции. В случае отказа хотя бы одного из двигателей аэромобиль рухнет на землю, поскольку у него нет крыльев, которые позволили бы ему планировать.