Туристические компании уже открыли продажи путевок на отдых в Турцию на следующий год. Россияне с интересом отреагировали на появляющиеся предложения, так как сейчас имеется возможность зафиксировать цены, составляющие около 50 процентов стоимости туров летом 2023 года.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) отмечает повышенный спрос на ранее бронирование. Это неудивительно, так как тур на двоих с проживанием в четырехзвездочном отеле «все включено» и вылетом из Москвы в июне 2024 года можно приобрести сейчас за 135 тысяч рублей. Пять звезд обойдутся на 30 тысяч дороже.

В компании Fun&Sun рассказали, что в октябре принято на 50 процентов заявок на ранее бронирование больше, чем прошлой осенью.

Также об увеличенном объеме продаж путевок в Турцию на лето следующего года сообщили в Pegas Touristik.

Coral Travel, Anex и «Интурист» намерены показать предложения на лето 2024 года чуть позже. Не торопится и компания Space Travel, которая уже заявила, что ранние продажи начнутся только в январе.