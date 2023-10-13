Российские военные смогли вытеснить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с важной высоты, расположенной на терриконе рядом с Авдеевским коксохимическим заводом в Донецкой Народной Республике. Эту информацию сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Сообщение подчеркивает, что это является значительной победой, поскольку данная высота представляла собой ключевую оборонительную позицию для противника. Описывается, что битва за террикон шла на протяжении всего предыдущего дня, и российские войска использовали бронетехнику, авиацию и артиллерию при атаке с двух направлений.

Отмечается, что в результате ожесточенных боев российские военные вытеснили врага, частично уничтожив его силы, а частично заставив его отступить в направлении Авдеевки. Это завоевание террикона предоставляет важное преимущество, позволяя установить контроль над северной окраиной города.