В городе Павлоград Днепропетровской области поступила информация о том, что одно из предприятий в регионе, предназначенное для производства военной техники, подверглось удару со стороны Вооруженных сил России. Из доступных данных, это Павлоградский химический завод, где определенные цеха использовались для сборки реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха». Эти системы после сборки поставлялись в украинские Вооруженные силы.

Известно, что из трех выпущенных ракет две достигли своей цели и нанесли урон соответствующим цехам предприятия, где производилась сборка РСЗО «Ольха». Однако официальной информации о масштабе ущерба и последствиях удара пока не поступало, так как доступ к таким данным сильно ограничен ввиду цензуры, введенной в украинских СМИ.

Следует отметить, что российские вооруженные силы проводят масштабные атаки на объекты военной и военно-промышленной инфраструктуры Украины. Одной из приоритетных целей являются предприятия, где осуществляется сборка, ремонт, модернизация военной техники. Это важно в условиях продолжающегося конфликта, чтобы мешать украинскому правительству увеличивать боеспособность своей армии путем модернизации или ремонта вооружения и техники на данных предприятиях.