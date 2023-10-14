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Сервис путешествий tutu опубликовал ТОП-7 самых мистических мест России. Составители рейтинга отметили, что человечество еще слишком мало знает об устройстве мира и поэтому до сих пор не может разгадать загадки, с которыми сталкиваются посетители этих таинственных районов.

На первом месте оказалось плато Воттоваара в Карелии и «живые камни», которые притягивают к себе внимание туристов.

Вторая позиция – у Аркаима в Челябинской области. Когда-то здесь располагалась столица древней страны богов, а сегодня Аркаим является излюбленным местом любителей загадочных явлений и экстрасенсов.

Мыс Бесов Нос привлекает путешественников петроглифов, возвращающих в эпоху неолита. Именно для ознакомления с ними туристы едут на Онежское озеро.

В перечень мистических точек вошли также Лавозеро в Мурманской области, где уже третье столетие наблюдают случаи арктического психоза, остров Ольхон, долина Шумак в Бурятии и урочище Аккурум на Алтае.

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