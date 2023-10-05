О таком методе воздействия на кожные покровы, кровеносные сосуды и глубоко расположенные ткани, как аппаратный массаж, знали еще несколько веков назад. В Японии, к примеру, для него использовали специальные молоточки, в Испании или Греции – скребки. Но сегодня все изменилось, так как современное оборудование гораздо эффективнее всех этих приспособлений.

Виды аппаратного массажа

В зависимости от особенностей того или иного оборудования различают несколько разновидностей аппаратного массажа:

лимфодренажный, который является альтернативой липосакции. Он предполагает использование специального, полностью герметичного костюма, в который посредством компрессора подается сжатый воздух. Он обеспечивает давление на лимфатические капилляры, провоцирует более интенсивное движение лимфы, благодаря чему достигается требуемый эффект;

вакуумный или вакуумно-роликовый (LPG). В первом случае воздух подается в течение нескольких минут на одну или несколько заранее определенных точек, после чего специальные присоски перемещаются на другие участки. Метод LPG предполагает использование роликовых насадок. Они осуществляют захват складок кожи и постепенное удаление жировых отложений;

гидромассаж предполагает использование хорошо известного душа Шарко или специальных гидрованн. В обоих случаях воздействие оказывается струей воды, причем его интенсивность можно настроить в зависимости от конкретной цели;

Уникальная современная методика, которая сочетает сразу 5 новейших технологий. Для коррекции фигуры применяется уже упомянутый выше вакуумный массаж, а также радиолифтинг, воздействие ультразвуком или инфракрасным излучением, методом LPG.

При этом каждый из методов массажа предусматривает практически одинаковое воздействие. Но разница между ними все же существует, и она зависит от используемого оборудования.

Какого эффекта можно добиться с помощью аппаратного массажа

Устранение целлюлита, избавление от лишних килограммов – наиболее популярные цели, которых позволяет достичь аппаратный массаж. Но, помимо этого, он обеспечивает и такие преимущества, как:

восстановление нормального лимфотока;

снятие болевых ощущений при заболеваниях суставов и позвоночника – полиартрите, радикулите, венозной недостаточности;

снятие стресса, восстановление нормального режима сна;

лечение заболеваний дыхательной и пищеварительной систем;

восстановление нормального обмена веществ, запуск системы кровообращения, благодаря чему кровь проникает в застойные зоны и возвращает им функциональность, устранение гематом, обвисания и дряблости кожи.

Также аппаратный массаж, методика и оборудование для которого подбираются под индивидуальные особенности организма, дает возможность восстановить нормальную работу иммунной системы, запустить полноценную выработку организмом эластина и коллагена, что приводит к омоложению и подтягиванию кожи. Одновременно с этим к проблемным зонам обеспечивается улучшенный приток кислорода, осуществляется разрушение мембран жировых клеток, что позволяет сбросить лишний вес.