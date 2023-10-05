Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

О таком методе воздействия на кожные покровы, кровеносные сосуды и глубоко расположенные ткани, как аппаратный массаж, знали еще несколько веков назад. В Японии, к примеру, для него использовали специальные молоточки, в Испании или Греции – скребки. Но сегодня все изменилось, так как современное оборудование гораздо эффективнее всех этих приспособлений.

Виды аппаратного массажа

В зависимости от особенностей того или иного оборудования различают несколько разновидностей аппаратного массажа:

  • лимфодренажный, который является альтернативой липосакции. Он предполагает использование специального, полностью герметичного костюма, в который посредством компрессора подается сжатый воздух. Он обеспечивает давление на лимфатические капилляры, провоцирует более интенсивное движение лимфы, благодаря чему достигается требуемый эффект;
  • вакуумный или вакуумно-роликовый (LPG). В первом случае воздух подается в течение нескольких минут на одну или несколько заранее определенных точек, после чего специальные присоски перемещаются на другие участки. Метод LPG предполагает использование роликовых насадок. Они осуществляют захват складок кожи и постепенное удаление жировых отложений;
  • гидромассаж предполагает использование хорошо известного душа Шарко или специальных гидрованн. В обоих случаях воздействие оказывается струей воды, причем его интенсивность можно настроить в зависимости от конкретной цели;
  • Уникальная современная методика, которая сочетает сразу 5 новейших технологий. Для коррекции фигуры применяется уже упомянутый выше вакуумный массаж, а также радиолифтинг, воздействие ультразвуком или инфракрасным излучением, методом LPG.

При этом каждый из методов массажа предусматривает практически одинаковое воздействие. Но разница между ними все же существует, и она зависит от используемого оборудования.

Какого эффекта можно добиться с помощью аппаратного массажа

Устранение целлюлита, избавление от лишних килограммов – наиболее популярные цели, которых позволяет достичь аппаратный массаж. Но, помимо этого, он обеспечивает и такие преимущества, как:

  • восстановление нормального лимфотока;
  • снятие болевых ощущений при заболеваниях суставов и позвоночника – полиартрите, радикулите, венозной недостаточности;
  • снятие стресса, восстановление нормального режима сна;
  • лечение заболеваний дыхательной и пищеварительной систем;
  • восстановление нормального обмена веществ, запуск системы кровообращения, благодаря чему кровь проникает в застойные зоны и возвращает им функциональность, устранение гематом, обвисания и дряблости кожи.

Также аппаратный массаж, методика и оборудование для которого подбираются под индивидуальные особенности организма, дает возможность восстановить нормальную работу иммунной системы, запустить полноценную выработку организмом эластина и коллагена, что приводит к омоложению и подтягиванию кожи. Одновременно с этим к проблемным зонам обеспечивается улучшенный приток кислорода, осуществляется разрушение мембран жировых клеток, что позволяет сбросить лишний вес.

Вам может понравиться

Банкротство ИП через МФЦ или суд: как проводится процедура

В ситуации, когда индивидуальный предприниматель не имеет денег для погашения образовавшихся задолженностей, ему остается объявить себя банкротом. Эта процедура хоть и приводит к серьезным репутационным потерям, избавляет от необходимости платить

Аренда автовышки для строительных, ремонтных или монтажных работ

Аренда спецтехники заслуженно является одной из самых востребованных на рынке услуг. Обуславливается ее популярность отсутствием необходимости приобретать дорогостоящие машины заботиться об их хранении и обслуживании – все это берет на

Выбираем магазин запчастей правильно!

Что важно для каждого автомобилиста? Конечно, исправная работа машины. Ведь от этого зависит не только комфорт, но и в первую очередь безопасность. Работоспособность авто напрямую связана с состоянием деталей и