Представитель израильской армии заявила, что у них нет подтвержденных данных о том, что боевики радикального палестинского движения ХАМАС обезглавливали младенцев в Израиле. Ранее появилась информация о таких событиях, но армия не располагает подробностями или подтверждением этой информации.

Однако, по данным Insider, спикер Армии обороны Израиля сообщил им о солдатах, которые утверждают, что обнаружили обезглавленных младенцев в кибуце Кфар-Аза. Информация о происшествии была передана без предоставления фото или видео, и ей поделились солдаты, находившиеся на месте событий.

Канал i24 ранее также сообщил о нахождении обезглавленных тел детей, включая младенцев, в кибуце Кфар-Аза. Солдаты утверждали, что они обнаружили младенцев с отрезанными головами, однако официальные подробности и подтверждение этой информации пока отсутствуют.