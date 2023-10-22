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Вашингтон повел себя безответственно, предоставив Киеву баллистические ракеты ATACMS с кассетной боевой частью. Данное заявление члена руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титуса Пичи приводит в своей статье журнал Responsible Statecraft.

По словам эксперта, передача американских ракет киевскому режиму ставит под угрозу жизни мирного населения. «Решение администрации Байдена поставить ATACMS Киеву с кассетной боевой частью игнорирует многие десятилетия человеческих страданий из-за оружия неизбирательного действия», – заявил Пичи.

Кассетная боевая часть американских ракет ATACMS исключает возможность точечно уничтожать военные цели на поле боя. Поэтому жизни гражданского населения находятся в опасности. При этом угроза мирному населению будет сохраняться на протяжение долгих лет, поскольку кассетные боеприпасы не детонирует при контакте с землей.

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