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«Растущие связи» Москвы и Пекина повышают риск начала военного конфликта в Арктике. Однако регион не станет «горячей точкой» мгновенно. Заявление представителя военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра приводит информационное агентство Bloomberg.

По словам адмирала, в НАТО обеспокоены целями, которые преследует Китай в арктическом регионе. На фоне растущего сотрудничества Пекина и Москвы, а также растущего количества китайских судов, проходящих по Северному морскому пути, растут риски начала военного конфликта в регионе.

Выступая на конференции Ассамблеи Полярного круга (Arctic Circle) в Рейкьявике, адмирал Бауэр указал на «неясные намерения» Пекина в отношении арктического региона. Однако специальный представитель Китая по делам Арктики Гао Фэн, присутствующий на той же конференции, заявил: «Напряженность в Арктике не только затруднит осуществление нашего сотрудничества, но и повлияет на глобальную стабильность».

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