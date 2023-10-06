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План обороны Североатлантического альянса, одобренный странами-участницами на прошедшем в Вильнюсе саммите, включает в себя усиление защиты от нападения Российской Федерации со стороны Сувалкского коридора и Брестских ворот. Об этом в интервью Польскому агентству печати (Polska Agencja Prasowa, PAP) заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

По его словам, альянсу необходимо усилить все направления, на которых существует хоть малейшая угроза безопасности. В первую очередь, усилить оборону на восточном фланге НАТО, увеличить присутствие в Атлантическом океане, на Крайнем Севере, в Африке, Средиземноморье, киберпространстве и космосе. При этом отработка возможных сценариев ведения боевых действий странами-участницами блока запланирована на 2024 год в рамках учений Steadfast Defender.

Бауэр отметил, что любая вероятная угроза альянсу будет вовремя обнаружена разведкой, поэтому необходимо на практике отработать алгоритмы взаимодействия. Отвечая на вопрос, о вероятной угрозе со стороны Российской Федерации, адмирал заявил: «В случае с Польшей российские войска должны были бы, среди прочего, быть переброшены в Белоруссию, а затем собраться на польской границе. Мы бы уже тогда предприняли соответствующие меры, еще до применения пятой статьи договора».

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