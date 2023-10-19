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Актриса Рената Литвинова проживает за границей в течение почти двух лет. Она выбрала Францию в качестве места своего пребывания и не слишком подробно делится деталями своей новой жизни. Тем не менее, время от времени Рената выкладывает в социальных сетях фотографии, на которых предстает в элегантных образах.

Недавно она опубликовала видео, которое вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. На видеозаписи 56-летняя актриса была изображена в полуобнаженном виде, прогуливаясь по сцене с обнаженной грудью и пытаясь закрыть ее руками. Рената Литвинова была одета в пышную балетную пачку и иногда обращалась в камеру. Было видно, что ей холодно.

В подписи к видео актриса сообщила, что оно было снято «где-то между спектаклями», и также она анонсировала свою следующую встречу, которая должна состояться 24 октября в Алматы.

В комментариях к посту звезды были разные реакции. Некоторые пользователи похвалили ее за поддержание физической формы в таком возрасте, в то время как другие обратили внимание на сутулость Литвиновой.

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