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Жительница многоквартирного дома в Екатеринбурге вызвала беспокойство среди соседей, устраивая в своей квартире сомнительную деятельность. Жители ЖК «Хрустальные ключи» на улице Латвийской обратились в полицию, жалуясь на странное поведение этой женщины и ее гостей.

По словам обитателей дома 56/2, гости женщины проявляют странное и порой неадекватное поведение. Записи с камер видеонаблюдения показывают, что некоторые из них курят и сморкаются в лифте, обнимаются и шумно смеются. Также среди гостей бывают люди, приносящие собак, которые справляют свои нужды прямо в подъезде. Одна из женщин даже пришла с коляской, но вместо ребенка там находился цветок.

Местные жители подозревают, что их соседка может заниматься незаконными делами, так как непонятно, почему к ней столь многие люди так часто заходят. В связи с таким поведением соседей жители решили обратиться в полицию.

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