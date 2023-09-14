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Один из столичных жилых комплексов наводнили целые стаи крыс, которые буквально заполонили улицы. Жители столицы, проживающие в ЖК «Кварталы 21/19», жалуются, что грызуны мешают им гулять во дворах новостроек.

Одна из местных жительниц столичной новостройки рассказывает, что ей страшно посещать детские площадки со своими детьми, поскольку на них обосновались целые стаи крыс. При этом они буквально заполонили все пространство около домов. «Легко можно наткнуться на целую стаю крыс, страшно выбрасывать мусор, в кустах все время шорох, жутко», – резюмировала женщина.

Примечательно, что на территории столичного ЖК уже проводилась дератизация территории, однако результатов она не принесла. ЖК «Кварталы 21/19» построен на месте бывшего завода «Молния», рядом расположена станция метро «Стахановска» и несколько заброшенных домов. Местные жители уверены, что источник нашествия крыс расположен в близлежащих заброшках.

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