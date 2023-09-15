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На острове Сахалин местные жители в разных местах стали свидетелями необычного явления в небе. Начиная с ночи 14 сентября сахалинцы созерцают на высоте в несколько тысяч метров в небе «поезд» из ярких светящихся точек.

Некоторые местные жители в социальных сетях публикуют фото и видео необычного явления. При этом один из сахалинцев написал: «Вчера и сегодня мы были свидетелями чего-то странного. В небе пролетел будто паровоз звёзд. Заметили в пгт. Тымовское. Что это такое?».

Эксперты утверждают, что необычное явление имеет не природное, а техногенное происхождение. Наблюдаемый «паровоз» из ярких светящихся точек является ничем иным, как спутниками Илона Маска. 15 сентября очередная ракета Space X должна вывести на орбиту 22 небольших спутника системы глобального интернет-покрытия Starlink.

Напомним, что в мае 2019 года Илон Маск запустил на орбиту Земли свою первую партию из 60 спутников-прототипов для доступа к высокоскоростному широкополосному интернету практически в любой точке мира. Всего система Starlink должна насчитывать около 12 искусственных мини-спутников Земли.

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