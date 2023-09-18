В Румынии, в приграничных районах с Украиной, жители получили предупреждения о возможности падения объектов с воздуха вечером 17 сентября и утром 18 сентября. Эти уведомления были отправлены жителям уездов Тулча и Галац.

Уведомления представляют собой информационный характер и включают рекомендации о мерах самозащиты, которые следует принимать жителям этих районов в случае падения объектов вблизи их местожительства. Уведомления получили жители северной части уезда Тулча и приграничной части уезда Галац, в районе пляжа Котул Писичий и Джурджулештской таможни, как сообщили местные спасатели.

Позже появилась информация в румынских СМИ о том, что дрон-камикадзе упал прошлой ночью на территории Болгарии, приблизительно в 35 километрах от границы с Румынией. Власти Софии на данный момент не могут установить, принадлежит ли этот дрон Украине или России, но отмечают, что взрывчатое устройство не сработало, так как дрон приземлился достаточно мягко.