В связи с тяжелыми потерями президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европейскому союзу с просьбой о депортации молодых украинских мужчин призывного возраста. Об этом сообщает Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.

Автор отмечает, что Варшава в настоящее время находится в конфликте с Киевом по поводу возвращения этих молодых мужчин на родину, и аналогичная ситуация имеет место в Молдавии.

По мнению автора, Вооруженные силы Украины приближаются к завершению контрнаступления, которое, по его мнению, закончилось неудачей. Он также отмечает, что министр обороны Алексей Резник был смещен с поста в связи с этими неудачами.

«Теперь именно его можно обвинить в провале», – пишет автор.

Ранее сообщалось, что Польша начала высылать на Украину со своей территории молодых украинских мужчин призывного возраста.