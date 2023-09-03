Издание Ghacks призвало компанию Microsoft немедленно прекратить забрасывать пользователей навязчивой и агрессивной рекламой.

Многочисленные рекламные баннеры появляются в операционной системе Windows 11. При этом они закрывают часть экрана, создают серьезные помехи пользователям.

Авторы публикации в качестве примера напомнили о жалобах журналистов The Verge на рекламу, которая выскакивала прямо поверх запущенной игры.

Эксперт Гюнтер Борн рассказал, что за вывод рекламы отвечает процесс BGAUpsell.exe, который Microsoft спрятала в системной папке. Но убить его или хотя бы временно остановить невозможно, так как процесс контролируется с удаленного сервера.

Специалисты сервиса Virustotal, который принадлежит корпорации Google заявили, что BGAUpsell.exe ничем не отличается от вирусов или другого нежелательного программного обеспечения. Он не инсталлировался пользователем компьютером и не запускался ним. Но при этом процесс требует разрешения на внесение изменений в ядро Windows.