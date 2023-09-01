Согласно информации издания The Globe and Mail, Вооруженные силы Украины сталкиваются с острым дефицитом качественных медицинских средств и материалов для остановки кровотечений в ходе продолжающегося контрнаступления.

Издание указывает на то, что украинские власти не обеспечивают адекватное медицинское обслуживание военных на передовой, ссылаясь на информацию от волонтеров-медиков. Недостаток медицинских препаратов, скорых машин и бронетехники для эвакуации раненых становится все более критичным по мере развития ситуации.

Издание также подчеркивает, что жизни миллионов военных находятся под угрозой из-за использования некачественных медицинских средств. Большинство выделяемых ВСУ средств оказывается подделкой и не соответствует мировым медицинским стандартам. Это приводит к чрезмерной потере крови и смерти украинских военнослужащих из-за неэффективных медицинских инструментов, включая жгуты.

Как отмечается, около 80 процентов медикаментов и расходных материалов доставляются благодаря усилиям волонтеров, а не министерством обороны.