Согласно информации издания The Globe and Mail, Вооруженные силы Украины сталкиваются с острым дефицитом качественных медицинских средств и материалов для остановки кровотечений в ходе продолжающегося контрнаступления. Издание указывает на то,
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Согласно информации издания The Globe and Mail, Вооруженные силы Украины сталкиваются с острым дефицитом качественных медицинских средств и материалов для остановки кровотечений в ходе продолжающегося контрнаступления.

Издание указывает на то, что украинские власти не обеспечивают адекватное медицинское обслуживание военных на передовой, ссылаясь на информацию от волонтеров-медиков. Недостаток медицинских препаратов, скорых машин и бронетехники для эвакуации раненых становится все более критичным по мере развития ситуации.

Издание также подчеркивает, что жизни миллионов военных находятся под угрозой из-за использования некачественных медицинских средств. Большинство выделяемых ВСУ средств оказывается подделкой и не соответствует мировым медицинским стандартам. Это приводит к чрезмерной потере крови и смерти украинских военнослужащих из-за неэффективных медицинских инструментов, включая жгуты.

Как отмечается, около 80 процентов медикаментов и расходных материалов доставляются благодаря усилиям волонтеров, а не министерством обороны.

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